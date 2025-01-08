سوريا ترحب بأول إعفاءات من العقوبات الاقتصادية الأميركية

رحبت وزارة الخارجية السورية في بيان على منصة إكس الأربعاء بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل "لدعم عجلة التعافي في سوريا".