‏سوريا تضع خطة إقتصادية لإطلاق عملة جديدة

أوكرانيا تقول إنها أصابت مخزن وقود في روسيا يستخدمه سلاح الجو

أوكرانيا تقول إنها أصابت مخزن وقود في روسيا يستخدمه سلاح الجو

بنما تؤكّد ردًا على ترامب أنّ سيادتها "ليست قابلة للتفاوض"