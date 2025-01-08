سماع أصوات إطلاق رصاص قرب القصر الرئاسي في تشاد

سمع صوت إطلاق نار كثيف مساء الأربعاء بالقرب من القصر الرئاسي في وسط عاصمة تشاد نجامينا، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وقال مصدر أمني تشادي لفرانس برس تزامنًا مع تواصل إطلاق النار حوالى الساعة 20:45 (19:45 ت غ) إن مسلحين هاجموا الجزء الداخلي من القصر الرئاسي. ولم تدل السلطات بأي تصريح.



وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي أمام حركة المرور. وأفاد مراسل فرانس برس بانتشار دبابات في الشوارع.



وسمع إطلاق الرصاص بعد ساعات على إجراء وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة إلى نجامينا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين تشاديين تخللها اجتماع في القصر الرئاسي مع الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.