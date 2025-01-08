هجوم مسلح يستهدف القصر الرئاسي في نجامينا ويخلّف 19 قتيلا بينهم 18 في صفوف المهاجمين

أعلنت الحكومة التشادية لوكالة فرانس برس أنّ الهجوم المسلّح الذي استهدف مساء الأربعاء القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا خلّف 19 قتيلا، بينهم 18 في صفوف المهاجمين.



وقال وزير الخارجية المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله لفرانس برس إنّ المجموعة المسلّحة تألّفت من "24 شخصا" سقطوا جميعا بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أنّه في صفوف المهاجمين الحصيلة هي "18 قتيلا وستة جرحى"، بينما في صفوف القوات الحكومية "قُتل شخص واحد وسقط ثلاثة جرحى أحدهم إصابته خطرة".