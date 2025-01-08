ماكرون يؤكد لزعيمي المعارضة في فنزويلا أنّ "إرادة الشعب" يجب "أن تُحترم"

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع زعيمي المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس أوروتيا الذي يقول إنه الفائز في انتخابات 28 تموز الرئاسية، على أنّ "إرادة الشعب الفنزويلي (...) يجب أن تحترم".



وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أنّ "رئيس الجمهورية جدّد خلال المحادثة التأكيد على دعم فرنسا للشعب الفنزويلي".



ودعا البيان الذي يأتي قبل 48 ساعة من موعد تنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لولاية ثالثة، إلى الإفراج عن كل المحتجزين السياسيين.



