مادورو: مسؤولان أميركيان "رفيعان" بين "المرتزقة" الموقوفين في فنزويلا

أعلن نيكولاس مادورو الأربعاء أن مسؤولان أميركيان رفيعان هما من بين "المرتزقة" السبعة الذين ألقي القبض عليهم قبل أيام من تنصيبه رئيسا لولاية ثالثة إثر انتخابات رفضت المعارضة نتائجها.



وأفاد مادورو في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي بأن الأميركيَّين الموقوفين الثلاثاء ضمن المجموعة المتّهمة بالتخطيط لأعمال "إرهابية" غير محدّدة هما "مسؤول رفيع في مكتب التحقيقات الفدرالي" (اف بي آي) و"مسؤول عسكري رفيع".



إلى الموقوفين السبعة، كانت السلطات الفنزويلية اعتقلت 125 أجنبيا من 25 جنسية على خلفية "عدوان مرتزقة أجنبي بتمويل من الحكومة الأميركية المنتهية ولايتها".



ولم يكشف مادورو مزيدا من التفاصيل في ما يتّصل بالأميركيَّين اللذين قال إنهما أوقفا مع "قاتلَين مأجورين" كولومبيَّين وثلاثة أوكرانيين.