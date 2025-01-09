أمر إخلاء إلزامي للمقيمين بوسط هوليوود بعد اندلاع حريق جديد في لوس أنجليس

أمرت السلطات الأميركية الأربعاء سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود.



وقالت مديرية الإطفاء في لوس أنجليس: "تهديد فوري للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانونا أمام العامّة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.