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زلزالان يهزان إثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق
أخبار دولية
2025-01-09 | 00:27
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زلزالان يهزان إثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق
ضرب زلزالان مناطق في إثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق، ليل الأربعاء - الخميس.
ونقلت "روسيا اليوم" عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا وقع شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وبعد نحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وشهدت إثيوبيا خلال الأسبوعين الأخيرين زلازل متكررة تجاوز عددها 120 زلزالا، لتحقق عام 2024 رقما قياسيا في عدد الزلازل مقارنة بالسنوات الأخيرة.
أخبار دولية
يهزان
إثيوبيا
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