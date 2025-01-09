البابا فرنسيس يصف الوضع في غزة بأنه "مخز"

صعد البابا فرنسيس اليوم، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه "خطير ومخز للغاية".



وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرنسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا.



وجاء في الكلمة: "لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة".



كما ورد في الكلمة: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين".



وكان البابا حاضرا أثناء إلقاء الكلمة لكنه طلب من أحد مساعديه قراءتها نيابة عنه لأنه يتعافى من نزلة برد.