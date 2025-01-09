تركيا تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى دمشق في الأيام المقبلة

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم، أن أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة.وقال: "نعتزم تسيير رحلة طيران من تركيا (إلى دمشق) في الأيام المقبلة... عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجا كبيرا. جهودنا مستمرة في هذا الشأن".وفي مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية، ذكر الوزير أن من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق لكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار.