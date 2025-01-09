شولتس يرفض اقتراح ترامب زيادة الموازنة الدفاعية للدول الأعضاء في الأطلسي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه للدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5% من إجمالي ناتجها المحلي.



وقال شولتس لموقع "فوكس أونلاين" الإخباري إنّ "هذا مبلغ كبير من المال"، مضيفا "لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي" لاتّخاذ القرارات.



وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي حوالى 200 مليار يورو سنويا، وإنّ الميزانية الفدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.



وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترامب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنويا.



وقال: "لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة".