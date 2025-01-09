قطر ترحّب بانتخاب عون رئيسا وتأمل بأن "يسهم باستقرار" لبنان



رحّبت الدوحة الخميس بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في "إرساء الأمن والاستقرار" في هذا البلد.



وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنّ "دولة قطر تتطلّع إلى أن يسهم إنهاء الشغور الرئاسي في إرساء الأمن والاستقرار في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه في التقدم والتنمية والازدهار"، مؤكدة أنّ الدوحة "ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني".

