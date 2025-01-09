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تسنيم نقلًا عن رئيس المحكمة العليا: مواطن سويسريٌّ اعتُقل في إيران بتهمة التجسس انتحر في السجن

انتحر مواطن سويسريٌّ اعتُقل في إيران بتهمة التجسس، في السجن، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلًا عن رئيس المحكمة العليا في إقليم سمنان الإيرانيّ.