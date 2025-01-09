لندن: تحالف دول سيرسل 30 ألف مسيّرة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنّ تحالفا دوليا تقوده بريطانيا ولاتفيا لإمداد أوكرانيا بمسيّرات سيرسل 30 ألف مسيّرة جديدة إلى كييف.وأكّدت الوزارة في بيان أن هذا التحالف الذي تأسّس في مطلع 2024 قدّم طلبية بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) للحصول على هذه المسيّرات.وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن هذه الشحنة الخميس من قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا حيث شارك في اجتماع لحلفاء أوكرانيا بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ونقل البيان عن الوزير قوله إنّ "شجاعة الشعب الأوكراني لا تزال تُلهم العالم، وهذا الاجتماع الذي يضمّ أكثر من 50 دولة يرسل رسالة واضحة إلى بوتين".