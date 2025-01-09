زلزال بقوة 6.11 درجة يضرب السلفادور

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.11 درجة ضرب السلفادور اليوم الخميس.



وأضاف المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 127 كيلومترا.