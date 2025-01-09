أدرعي: اعتراض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن

#عاجل سلاح الجو يواصل اعتراض التهديدات المنطلقة من كل الجبهات: اعتراض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن
⭕️على مدار الأشهر الأخيرة يطلق نظام #الحوثي الإرهابي مسيرات وصواريخ أرض-أرض نحو دولة إسرائيل حيث يعتبر نظام الحوثي وكيلًا إيرانيًا مركزيًا للمحور الإيراني ومسؤولًا عن… pic.twitter.com/WbdFeOs27x
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2025
#عاجل سلاح الجو يواصل اعتراض التهديدات المنطلقة من كل الجبهات: اعتراض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن
⭕️على مدار الأشهر الأخيرة يطلق نظام #الحوثي الإرهابي مسيرات وصواريخ أرض-أرض نحو دولة إسرائيل حيث يعتبر نظام الحوثي وكيلًا إيرانيًا مركزيًا للمحور الإيراني ومسؤولًا عن… pic.twitter.com/WbdFeOs27x