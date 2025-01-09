أدرعي: اعتراض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن

#عاجل سلاح الجو يواصل اعتراض التهديدات المنطلقة من كل الجبهات: اعتراض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن



⭕️على مدار الأشهر الأخيرة يطلق نظام #الحوثي الإرهابي مسيرات وصواريخ أرض-أرض نحو دولة إسرائيل حيث يعتبر نظام الحوثي وكيلًا إيرانيًا مركزيًا للمحور الإيراني ومسؤولًا عن… pic.twitter.com/WbdFeOs27x — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "سلاح الجو الإسرائيليّ يواصل اعتراض التهديدات المنطلقة من كل الجبهات".وكتب عبر اكس:"على مدار الأشهر الأخيرة يطلق نظام الحوثي مسيرات وصواريخ أرض-أرض نحو دولة إسرائيل حيث يعتبر نظام الحوثي وكيلًا إيرانيًا مركزيًا للمحور الإيرانيّ ومسؤولًا عن زعزعة الاستقرار الاقليمي وعرقلة حرية الملاحة البحرية الدولية.منذ بداية الحرب أطلق من اليمن نحو 40 صاروخ أرض-ارض ليتم اعتراض معظم الصواريخ التي اقتربت من الاراضي الاسرائيلية. حتى الآن وقع حادث سقوط صاروخ واحد بالإضافة إلى حالتيْن من الأعتراض الجزئي الذي أسفر عن سقوط شظايا في المنطقة. باقي الصواريخ فشلت في طريقها.كما أطلق نظام الحوثي نحو 320 مسيرة نحو الأراضي الاسرائيلية ليتم اعتراض أكثر من 100 مسيرة من قبل سلاح الجو. حتى الان وقعت حالتيْن لسقوط مسيرتيْن في أماكن مأهولة بينما سقطت باقي المسيرات في مناطق مفتوحة أو لم تصل أصلًا إلى الأراضي الاسرائيلية أو لم تسفر عن أي ضرر حقيقي.ويواصل سلاح الجو العمل ضد كل تهديد جوي يعرض مواطني إسرائيل للخطر."