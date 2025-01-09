الرئيس القبرصيّ عقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيليّ ووزير خارجية الإمارات

أعلنت الرئاسة القبرصية أنّ الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليديس عقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيليّ إسحق هرتسوج ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد وناقش مع كل منهما طريقة تعزيز الأمن الإقليميّ.



وقال مصدر في حكومة قبرص إنّ خريستودوليديس اجتمع مع كل مسؤول على حدة.



واجتمع بن زايد ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في السابع من كانون الثاني.



وناقشا الأزمة الإنسانية في غزة والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وأنشأت قبرص ممرًا بحريًا لإرسال مساعدات إنسانية مباشرة إلى غزة في أوائل عام 2024.



وناقش بن زايد وخريستودوليديس قضايا إقليمية خاصة الوضع في سوريا وتأثيره المحتمل على المنطقة.



وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس في بيان إنهما ناقشا أيضًا "التعاون المحتمل بين البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما".

