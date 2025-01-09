أدرعي: سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق

#عاجل خلال الساعة الماضية: سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق
اعترض سلاح الجو قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من جهة الشرق. تم اعتراض المسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية pic.twitter.com/pSzmZQ236d
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2025
#عاجل خلال الساعة الماضية: سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق
اعترض سلاح الجو قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من جهة الشرق. تم اعتراض المسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية pic.twitter.com/pSzmZQ236d