أدرعي: سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق

#عاجل خلال الساعة الماضية: سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق



اعترض سلاح الجو قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من جهة الشرق. تم اعتراض المسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية pic.twitter.com/pSzmZQ236d — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ "سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق".وكتب عبر اكس: "اعترض سلاح الجو قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من جهة الشرق."وأضاف: "تم اعتراض المسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية."