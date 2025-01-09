الإمارات تتسلّم عبد الرحمن القرضاوي المرحّل من لبنان وتوقفه

أوقفت الإمارات الناشط المِصريّ المعارض عبد الرحمن القرضاوي، بعدما رحّلته السلطات اللبنانية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.



وأوردت الوكالة أنّ دولة الإمارات تسلّمت "من السلطات المختصة في لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي وذلك بناء على طلب التوقيف الموقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".



وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت الثلاثاء أنها قرّرت ترحيل القرضاوي إلى الإمارات.