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ضباب دخاني كثيف يغطي العاصمة الهندية...انخفاض الرؤية إلى الصفر
أخبار دولية
2025-01-09 | 23:38
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ضباب دخاني كثيف يغطي العاصمة الهندية...انخفاض الرؤية إلى الصفر
غطى ضباب دخاني كثيف العاصمة الهندية دلهي اليوم الجمعة ما أدى إلى انخفاض الرؤية إلى الصفر في بعض المناطق وتعطل الرحلات الجوية في المطار الرئيسي.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون البرتقالي لدلهي اليوم الجمعة، وهو ثاني أعلى مستوى من التحذيرات، وتوقعت ضبابا يتراوح بين كثيف وكثيف للغاية في العديد من المناطق مما قد يؤثر على المطارات والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية في المنطقة.
وذكرت سلطات المطارات على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أن إقلاع الطائرات تأثر بالضباب الكثيف وحذرت من أن الرحلات الجوية التي تفتقر إلى نظام ملاحة متطور يتيح الهبوط على الرغم من انخفاض الرؤية قد تواجه صعوبات.
وقالت شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الضباب الدخاني الكثيف عبر الحزام الشمالي يؤثر على الرحلات الجوية التي تقلع وتهبط في دلهي، وقد يتعين إلغاء بعض الرحلات الجوية خلال اليوم".
ووفقا للتصنيف المباشر لمجموعة (آي.كيو إير) لمراقبة جودة الهواء اليوم الجمعة فقد جاءت العاصمة الهندية، التي تكافح الضباب الدخاني وتلوث الهواء منذ بداية الشتاء، في المرتبة الثانية بين أكثر عواصم العالم تلوثا.
وقالت هيئة مكافحة التلوث في البلاد إن نوعية الهواء في المنطقة صُنفت على أنها "خطيرة" إذ وصل مستوى مؤشر يقيس نوعية الهواء إلى 408 عند الساعة 0905 صباحا بالتوقيت المحلي. وتعتبر المستويات من صفر إلى 50 "جيدة".
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