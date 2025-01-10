إندونيسيا تعتزم تكثيف جهودها للتعامل مع القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على سيادتها

اعلن وزير الخارجية الإندونيسي اليوم الجمعة إن إندونيسيا تعتزم تكثيف جهودها للتعامل مع القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على سيادتها، بما في ذلك الأمن البحري وسلامة الممرات البحرية ومصايد الأسماك، مع توسيع شراكاتها الدفاعية الحالية.



وفي خطاب حول السياسة الخارجية، أوضح الوزير سوجيونو أن إندونيسيا ستواصل دفع حوار بناء من أجل استكمال مدونة قواعد السلوك بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، وإعطاء الأولوية لمركزية آسيان.