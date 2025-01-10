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المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تعليق نطق الحكم بحقه في نيويورك
أخبار دولية
2025-01-10 | 00:44
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المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تعليق نطق الحكم بحقه في نيويورك
رفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
وبغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، رفضت المحكمة العليا الطلب الطارئ الذي تقدم به ترامب سعيا منه لوقف النطق بالحكم المقرر الجمعة، وذلك قبل عشرة أيام من عودته إلى البيت الأبيض.
بُعيد ذلك كتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشل"، "أنا بريء من كل الاتهامات الباطلة التي اخترعها القاضي"، مضيفا أنه سيواصل استئناف هذه القضية.
وهاجم ترامب القاضي خوان ميرشان واصفا إياه بأنه "مسيس جدا وفاسد".
بعد طعون عدة لم تؤت ثمارها، طلب محامو الرئيس المنتخب الذي يتولى مهمات منصبه في 20 كانون الثاني، من المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء أن تُعلّق الإجراء في شكل طارئ "لمنع وقوع ظلم فادح وهجوم على المؤسسة الرئاسية وعلى عمل الحكومة الفدرالية".
في 30 أيار دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في تشرين الثاني بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.
وقال القاضي إنّ بإمكان ترامب أن يمثل حضوريا أو عبر الفيديو في الجلسة التي حدّد موعدها الجمعة في العاشر من كانون الثاني.
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