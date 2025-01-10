أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محقق أممي يأمل في تحسين العلاقات مع سوريا بعد زيارته البلاد

أخبار دولية
2025-01-10 | 01:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محقق أممي يأمل في تحسين العلاقات مع سوريا بعد زيارته البلاد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
محقق أممي يأمل في تحسين العلاقات مع سوريا بعد زيارته البلاد


أعرب محقق أممي مكلف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في سوريا عن أمله في "تعاون جيد" مع السلطات السورية الجديدة وذلك عقب زيارته الأولى للبلاد الخميس. 
     
ولم يسبق للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا أن تمكنت من الوصول إلى البلاد في عهد الرئيس السابق بشار الأسد الذي أطاحه من السلطة في 8 كانون الأول تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.  
     
وقال هاني ميغالي عضو اللجنة لوكالة فرانس برس "نأمل بأن نتمكن من إقامة علاقة جيدة مع السلطات الحالية". وأشار إلى أن الأسد لم يمنح المحققين الإذن بدخول سوريا قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك "على الفور". 
     
وتحقق اللجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة. 
     
وذكر ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية. 
     
وأوضح "نريد أن نكون قادرين على زيارة الأماكن التي وثقناها (...) لإعادة التأكيد على المعلومات" التي تم جمعها وسد الثغرات. 
     
واللجنة التي حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، تريد أيضا العمل مع السلطات الحالية "لضمان عدم تكرار الماضي". 
     
وقال ميغالي "لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يقول +لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي+"، مضيفا "لكننا الآن في مرحلة جديدة (...) سيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنه تم استخلاص الدروس".
      

آخر الأخبار

أخبار دولية

تحسين

العلاقات

سوريا

زيارته

البلاد

LBCI التالي
ترودو: حديث ترامب عن إمكانية ضم كندا تكتيك يهدف إلى صرف الانتباه عن تأثير الرسوم الجمركية
ماكرون يناقش ملف أوكرانيا مع ستارمر في المملكة المتحدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-18

المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية وإلى مساعدة إنسانية فورية لسوريا ويأمل بحلّ سياسي للوضع في شمال شرق البلاد

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-08

سامي الجميل حول احتمال زيارته لسوريا لـ"حوار المرحلة": كل شيء محتمل ونحن لا نزال في مرحلة الاكتشف وحتى الساعة ما قيل على لسان الشرع عن لبنان مشجع جدا ولم أطلب موعدا للقائه

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-07

الوكالة السورية الرسمية: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر وستولدان 800 ميجاوات بما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في البلاد

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-06

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30" ردا على سؤال حول ما اذا كان بري داعما لزيارته لأحمد الشرع: بلّغت الرئيس بري ولم أسأل أحدا وبالنهاية هناك أهمية للعلاقة مع سوريا ومركزية الشام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:38

وزير الخارجية التركي: لا مطامع لنا في الأراضي السورية

LBCI
أخبار دولية
03:36

التعرف على جثة رهينة إسرائيلي محتجز في غزة بعد يومين على اعلان العثور على جثة والده

LBCI
أخبار دولية
01:35

ارتفاع محصلة الحرائق في لوس أنجليس إلى عشرة قتلى

LBCI
أخبار دولية
01:24

ترودو: حديث ترامب عن إمكانية ضم كندا تكتيك يهدف إلى صرف الانتباه عن تأثير الرسوم الجمركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:33

رعد: بذلنا دماء ذكية وغالية وعلى رأسها دماء السيد حسن نصر الله وسنبقى اوفياء لبلدنا لحظفه وليكون منارة في هذا الشرق

LBCI
خبر عاجل
2025-01-08

مصادر دبلوماسية عربية للـ LBCI: قطر أبلغت حلفاءها أنها تسير بعون وطلبت منهم الذهاب للتصويت له وهي مستمرة بوعودها بدعم لبنان وبإعادة الإعمار وبدعم الحكومة المقبلة خصوصا إذا ضمت وجوها اصلاحية تنفذ اجندة إنقاذية وتطبق القرارات الدولية

LBCI
آخر الأخبار
04:44

بدء عملية الاقتراع في الدورة الاولى لانتخاب رئيس جديد

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-09

نبيل بدر: نحن اليوم بانتظار رأي الثنائي الشيعي أو تكتل لبنان القوي حتى يقول "نعم" للرئيس المقبل والصندوق سيحكم ونتائج الصندوق في نهاية الجلسة الأولى ستكون لديها كلمة الفصل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

في جبهتي إيران والجنوب... إسرائيل أرسلت إشارات تصعيدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

هكذا واكب الناس يوم الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار لبنان
14:34

العيشية مسقط رأس الرئيس المنتخب... احتفالات منذ الصباح

LBCI
أخبار لبنان
14:32

القصر الجمهوريّ بعد انتخاب الرئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القائد الرابع عشر للجيش هو الرئيس الرابع عشر للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تفاصيل الـ48 ساعة الاخيرة قبل انتخاب جوزيف عون رئيسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

لبنان يطوي صفحة الفراغ الرئاسيّ الرابع... جوزيف عون رئيسًا بـ99 صوتا

LBCI
أخبار لبنان
13:19

هكذا توزعت الاصوات في جلسة انتخاب الرئيس

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 9-1-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:35

فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"

LBCI
أخبار لبنان
06:00

مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
09:16

عائلة الرئيس المنتخب جوزيف عون في القصر الجمهوري (صورة)

LBCI
خبر عاجل
11:16

وزير الدفاع يكلف رئيس الأركان تأمين قيادة الجيش لحين تعيين قائد أصيل للجيش

LBCI
خبر عاجل
10:49

معلومات الـLBCI: الاستشارات النيابية تبدأ مبدئيًا الاسبوع المقبل والجمعة يبدأ النشاط بدءًا من الساعة .٩:٣ صباحًا والرئيس المنتخب ⁠لن يبيت في القصر الليلة

LBCI
خبر عاجل
07:09

مصدر من الثنائي الشيعي للـ LBCI: اللقاء المواكب لجلسة الانتخاب مع قائد الجيش كان ممتازا وتم التفاهم على كل النقاط وهي شكل وتوازنات الحكومة وحقيبة وزارة المالية وملف الجنوب وهوية قائد الجيش

LBCI
خبر عاجل
05:16

في الدورة الأولى... قائد الجيش ينال 71 صوتا

LBCI
أخبار لبنان
05:41

النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More