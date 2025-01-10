أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محقق أممي يأمل في تحسين العلاقات مع سوريا بعد زيارته البلاد
أخبار دولية
2025-01-10 | 01:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
محقق أممي يأمل في تحسين العلاقات مع سوريا بعد زيارته البلاد
أعرب محقق أممي مكلف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في سوريا عن أمله في "تعاون جيد" مع السلطات السورية الجديدة وذلك عقب زيارته الأولى للبلاد الخميس.
ولم يسبق للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا أن تمكنت من الوصول إلى البلاد في عهد الرئيس السابق بشار الأسد الذي أطاحه من السلطة في 8 كانون الأول تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وقال هاني ميغالي عضو اللجنة لوكالة فرانس برس "نأمل بأن نتمكن من إقامة علاقة جيدة مع السلطات الحالية". وأشار إلى أن الأسد لم يمنح المحققين الإذن بدخول سوريا قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك "على الفور".
وتحقق اللجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة.
وذكر ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية.
وأوضح "نريد أن نكون قادرين على زيارة الأماكن التي وثقناها (...) لإعادة التأكيد على المعلومات" التي تم جمعها وسد الثغرات.
واللجنة التي حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، تريد أيضا العمل مع السلطات الحالية "لضمان عدم تكرار الماضي".
وقال ميغالي "لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يقول +لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي+"، مضيفا "لكننا الآن في مرحلة جديدة (...) سيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنه تم استخلاص الدروس".
آخر الأخبار
أخبار دولية
تحسين
العلاقات
سوريا
زيارته
البلاد
التالي
ترودو: حديث ترامب عن إمكانية ضم كندا تكتيك يهدف إلى صرف الانتباه عن تأثير الرسوم الجمركية
ماكرون يناقش ملف أوكرانيا مع ستارمر في المملكة المتحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-18
المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية وإلى مساعدة إنسانية فورية لسوريا ويأمل بحلّ سياسي للوضع في شمال شرق البلاد
آخر الأخبار
2024-12-18
المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية وإلى مساعدة إنسانية فورية لسوريا ويأمل بحلّ سياسي للوضع في شمال شرق البلاد
0
آخر الأخبار
2025-01-08
سامي الجميل حول احتمال زيارته لسوريا لـ"حوار المرحلة": كل شيء محتمل ونحن لا نزال في مرحلة الاكتشف وحتى الساعة ما قيل على لسان الشرع عن لبنان مشجع جدا ولم أطلب موعدا للقائه
آخر الأخبار
2025-01-08
سامي الجميل حول احتمال زيارته لسوريا لـ"حوار المرحلة": كل شيء محتمل ونحن لا نزال في مرحلة الاكتشف وحتى الساعة ما قيل على لسان الشرع عن لبنان مشجع جدا ولم أطلب موعدا للقائه
0
آخر الأخبار
2025-01-07
الوكالة السورية الرسمية: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر وستولدان 800 ميجاوات بما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في البلاد
آخر الأخبار
2025-01-07
الوكالة السورية الرسمية: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر وستولدان 800 ميجاوات بما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في البلاد
0
آخر الأخبار
2025-01-06
وليد جنبلاط لـ"عشرين 30" ردا على سؤال حول ما اذا كان بري داعما لزيارته لأحمد الشرع: بلّغت الرئيس بري ولم أسأل أحدا وبالنهاية هناك أهمية للعلاقة مع سوريا ومركزية الشام
آخر الأخبار
2025-01-06
وليد جنبلاط لـ"عشرين 30" ردا على سؤال حول ما اذا كان بري داعما لزيارته لأحمد الشرع: بلّغت الرئيس بري ولم أسأل أحدا وبالنهاية هناك أهمية للعلاقة مع سوريا ومركزية الشام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:38
وزير الخارجية التركي: لا مطامع لنا في الأراضي السورية
أخبار دولية
03:38
وزير الخارجية التركي: لا مطامع لنا في الأراضي السورية
0
أخبار دولية
03:36
التعرف على جثة رهينة إسرائيلي محتجز في غزة بعد يومين على اعلان العثور على جثة والده
أخبار دولية
03:36
التعرف على جثة رهينة إسرائيلي محتجز في غزة بعد يومين على اعلان العثور على جثة والده
0
أخبار دولية
01:35
ارتفاع محصلة الحرائق في لوس أنجليس إلى عشرة قتلى
أخبار دولية
01:35
ارتفاع محصلة الحرائق في لوس أنجليس إلى عشرة قتلى
0
أخبار دولية
01:24
ترودو: حديث ترامب عن إمكانية ضم كندا تكتيك يهدف إلى صرف الانتباه عن تأثير الرسوم الجمركية
أخبار دولية
01:24
ترودو: حديث ترامب عن إمكانية ضم كندا تكتيك يهدف إلى صرف الانتباه عن تأثير الرسوم الجمركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:33
رعد: بذلنا دماء ذكية وغالية وعلى رأسها دماء السيد حسن نصر الله وسنبقى اوفياء لبلدنا لحظفه وليكون منارة في هذا الشرق
آخر الأخبار
08:33
رعد: بذلنا دماء ذكية وغالية وعلى رأسها دماء السيد حسن نصر الله وسنبقى اوفياء لبلدنا لحظفه وليكون منارة في هذا الشرق
0
خبر عاجل
2025-01-08
مصادر دبلوماسية عربية للـ LBCI: قطر أبلغت حلفاءها أنها تسير بعون وطلبت منهم الذهاب للتصويت له وهي مستمرة بوعودها بدعم لبنان وبإعادة الإعمار وبدعم الحكومة المقبلة خصوصا إذا ضمت وجوها اصلاحية تنفذ اجندة إنقاذية وتطبق القرارات الدولية
خبر عاجل
2025-01-08
مصادر دبلوماسية عربية للـ LBCI: قطر أبلغت حلفاءها أنها تسير بعون وطلبت منهم الذهاب للتصويت له وهي مستمرة بوعودها بدعم لبنان وبإعادة الإعمار وبدعم الحكومة المقبلة خصوصا إذا ضمت وجوها اصلاحية تنفذ اجندة إنقاذية وتطبق القرارات الدولية
0
آخر الأخبار
04:44
بدء عملية الاقتراع في الدورة الاولى لانتخاب رئيس جديد
آخر الأخبار
04:44
بدء عملية الاقتراع في الدورة الاولى لانتخاب رئيس جديد
0
آخر الأخبار
2025-01-09
نبيل بدر: نحن اليوم بانتظار رأي الثنائي الشيعي أو تكتل لبنان القوي حتى يقول "نعم" للرئيس المقبل والصندوق سيحكم ونتائج الصندوق في نهاية الجلسة الأولى ستكون لديها كلمة الفصل
آخر الأخبار
2025-01-09
نبيل بدر: نحن اليوم بانتظار رأي الثنائي الشيعي أو تكتل لبنان القوي حتى يقول "نعم" للرئيس المقبل والصندوق سيحكم ونتائج الصندوق في نهاية الجلسة الأولى ستكون لديها كلمة الفصل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في جبهتي إيران والجنوب... إسرائيل أرسلت إشارات تصعيدية
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في جبهتي إيران والجنوب... إسرائيل أرسلت إشارات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
هكذا واكب الناس يوم الانتخابات الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
14:36
هكذا واكب الناس يوم الانتخابات الرئاسية
0
أخبار لبنان
14:34
العيشية مسقط رأس الرئيس المنتخب... احتفالات منذ الصباح
أخبار لبنان
14:34
العيشية مسقط رأس الرئيس المنتخب... احتفالات منذ الصباح
0
أخبار لبنان
14:32
القصر الجمهوريّ بعد انتخاب الرئيس
أخبار لبنان
14:32
القصر الجمهوريّ بعد انتخاب الرئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القائد الرابع عشر للجيش هو الرئيس الرابع عشر للجمهورية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القائد الرابع عشر للجيش هو الرئيس الرابع عشر للجمهورية
0
أخبار لبنان
13:29
تفاصيل الـ48 ساعة الاخيرة قبل انتخاب جوزيف عون رئيسا
أخبار لبنان
13:29
تفاصيل الـ48 ساعة الاخيرة قبل انتخاب جوزيف عون رئيسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان يطوي صفحة الفراغ الرئاسيّ الرابع... جوزيف عون رئيسًا بـ99 صوتا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان يطوي صفحة الفراغ الرئاسيّ الرابع... جوزيف عون رئيسًا بـ99 صوتا
0
أخبار لبنان
13:19
هكذا توزعت الاصوات في جلسة انتخاب الرئيس
أخبار لبنان
13:19
هكذا توزعت الاصوات في جلسة انتخاب الرئيس
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 9-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 9-1-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:35
فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"
أخبار لبنان
05:35
فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"
2
أخبار لبنان
06:00
مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
06:00
مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل
3
آخر الأخبار
09:16
عائلة الرئيس المنتخب جوزيف عون في القصر الجمهوري (صورة)
آخر الأخبار
09:16
عائلة الرئيس المنتخب جوزيف عون في القصر الجمهوري (صورة)
4
خبر عاجل
11:16
وزير الدفاع يكلف رئيس الأركان تأمين قيادة الجيش لحين تعيين قائد أصيل للجيش
خبر عاجل
11:16
وزير الدفاع يكلف رئيس الأركان تأمين قيادة الجيش لحين تعيين قائد أصيل للجيش
5
خبر عاجل
10:49
معلومات الـLBCI: الاستشارات النيابية تبدأ مبدئيًا الاسبوع المقبل والجمعة يبدأ النشاط بدءًا من الساعة .٩:٣ صباحًا والرئيس المنتخب لن يبيت في القصر الليلة
خبر عاجل
10:49
معلومات الـLBCI: الاستشارات النيابية تبدأ مبدئيًا الاسبوع المقبل والجمعة يبدأ النشاط بدءًا من الساعة .٩:٣ صباحًا والرئيس المنتخب لن يبيت في القصر الليلة
6
خبر عاجل
07:09
مصدر من الثنائي الشيعي للـ LBCI: اللقاء المواكب لجلسة الانتخاب مع قائد الجيش كان ممتازا وتم التفاهم على كل النقاط وهي شكل وتوازنات الحكومة وحقيبة وزارة المالية وملف الجنوب وهوية قائد الجيش
خبر عاجل
07:09
مصدر من الثنائي الشيعي للـ LBCI: اللقاء المواكب لجلسة الانتخاب مع قائد الجيش كان ممتازا وتم التفاهم على كل النقاط وهي شكل وتوازنات الحكومة وحقيبة وزارة المالية وملف الجنوب وهوية قائد الجيش
7
خبر عاجل
05:16
في الدورة الأولى... قائد الجيش ينال 71 صوتا
خبر عاجل
05:16
في الدورة الأولى... قائد الجيش ينال 71 صوتا
8
أخبار لبنان
05:41
النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة
أخبار لبنان
05:41
النائب جورج عدوان للـLBCI: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More