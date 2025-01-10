ارتفاع محصلة الحرائق في لوس أنجليس إلى عشرة قتلى

قضى عشرة أشخاص على الأقل في الحرائق الضخمة المشتعلة في محيط لوس أنجليس، على ما أفاد الطبيب الشرعي في المنطقة.



وجاء في بيان أن "قسم الطبيب الشرعي تلقى بلاغات بعشر وفيات على ارتباط بالحرائق" مضيفا أن "كل الحالات تنتظر حاليا التعرف على الهويات وإبلاغ الأقرباء".