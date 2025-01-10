وزير الخارجية التركي: لا مطامع لنا في الأراضي السورية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة أن بلاده لا مطامع لها في أي جزء من الأراضي السورية بعد إطاحة حكم بشار الأسد.



وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول فيما تكثر المخاوف من تهديدات انقرة للفصائل الكردية في سوريا، "لا مطامع لتركيا في أي جزء من الأراضي السورية، وأنقرة تقيم وجودها في سوريا في المرحلة الجديدة".

وقال: "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل مع أميركا بشأن مكافحة الإرهاب بسوريا في الفترة المقبلة وواشنطن تعرف موقف أنقرة".



وردّا على سؤال بشأن تقرير عن احتمال نشر قوات فرنسية وأميركية بشمال شرق سوريا، اجاب: " ما ينبغي لباريس فعله هو استعادة مقاتليها من سوريا".

وأكد فيدان الجمعة أن "تركيا تملك السلطة والقدرة، وخصوصا العزم للقضاء على كل ما يهدد وجودها، من جذوره" في إشارة إلى المقاتلين الأكراد في سوريا المرتبطين بحسب تركيا بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا. واضاف: "أعتقد أنه يجب منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لمعالجة وجود وحدات حماية الشعب الكردية في البلاد".