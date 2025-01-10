كالاس: الاتحاد الأوروبي قد يخفف تدريجا العقوبات على سوريا في حال حصول "تقدم ملموس"

أعلنت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجا العقوبات على سوريا في حال حصول "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة.



وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما الخميس "لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا" مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

