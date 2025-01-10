اصطدام طائرة إطفاء بطائرة بدون طيار فوق حريق باليساديس في لوس أنجلوس

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ان طائرة إطفاء كانت تحلق فوق حريق باليساديس في لوس أنجلوس اصطدمت بطائرة بدون طيار أمس، بحسب "روسيا اليوم".



وحذرت الإدارة من أن "الطائرات بدون طيار يمكن أن تعطل جهود مكافحة الحرائق وتعرض الأرواح للخطر"، مؤكدة أن "الطائرة هبطت بسلام وأنه تم فتح تحقيق في الحادث".



وقال المتحدث باسم دائرة إطفاء كاليفورنيا كريس توماس :"إن الاصطدام أدى إلى إتلاف أحد أجنحة الطائرة وإخراجها من الخدمة".



وأججت الحرائق التي اندلعت هذا الأسبوع في لوس أنجلوس والمناطق المحيطة بها الرياح العاتية التي منعت في البداية الطائرات من الإقلاع بسلام. وبمجرد تحسن الظروف، انضمت العشرات من المروحيات والطائرات إلى المعركة لاحتواء الحرائق.



وفرضت إدارة الطيران الفيدرالية قيودا موقتة على الطيران في منطقة لوس أنجلوس بينما يعمل رجال الإطفاء على احتواء الحرائق.



وقالت الوكالة إنها لم تسمح "لأي شخص غير مشارك في عمليات الإطفاء بتحليق طائرات بدون طيار في المناطق المحظورة".