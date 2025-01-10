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o
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الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترامب بدون شروط مسبقة
أخبار دولية
2025-01-10 | 05:18
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الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترامب بدون شروط مسبقة
أعلن الكرملين الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهز للتحاور مع دونالد ترامب بدون شروط مسبقة، بعدما أفاد الرئيس الأميركي المنتخب أنه يحضر لعقد لقاء "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن "الرئيس أعرب مرارا عن انفتاحه على إجراء اتصالات مع قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأميركي، بمن فيهم دونالد ترامب"، مثنيا على "استعداد (ترامب) لحل المشكلات من خلال الحوار".
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