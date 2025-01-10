الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"

علمت الـ LBCI من مراسلتها أن مسؤولين امنيين أكدوا أن الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه وما اسماه "وجود عملياتي" على عمق 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية بذريعة عدم تهديد على الجولان وضمن ما تخطط له اسرائيل إبقاء منطقة نفوذ بطول 60 كيلومترا تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية بذريعة منع تهديدات محتملة من المناطق المحيطة.