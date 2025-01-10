الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد في السودان



اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الجمعة إن نحو 3,2 ملايين طفل دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان الذي يشهد حربا عنيفة.



وأوضحت إيفا هيندز مسؤولة المناصرة والاتصال في فرع السودان لمنظمة يونيسف لوكالة فرانس برس "من هذا العدد، يتوقع أن يعاني 772 ألف طفل من سوء التغذية الحاد". وأفاد تقييم مدعوم من الأمم المتحدة الشهر الماضي بأن المجاعة باتت منتشرة في بعض مناطق البلاد.