المرصد السوري: "إعدام" مختار حي بدمشق متهم بالارتباط بنظام الأسد

أعدم مسلّحون محليون صباح الجمعة مختار دمّر، أحد أحياء دمشق، المتهم بارتباطه بالسلطات السابقة في عهد بشار الأسد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن مختار دمر "مازن كنينة، الذي كان يعد من أكثر الشخصيات المعروفة بالولاء للنظام السابق في المنطقة، تم إعدامه من قبل عناصر محليين ينتمون لإدارة العمليات العسكرية" التي وصلت إلى السلطة في سوريا في 8 كانون الأول.