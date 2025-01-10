أمبري: الغارات الجوية على الميناء النفطي في اليمن استهدفت مرافق تخزين

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن الضربات الجوية على ميناء رأس عيسى اليمني اليوم الجمعة استهدفت منشآت تخزين النفط في محيط أرصفة الشحن بالميناء، وإنه لم ترد بلاغات عن تضرر أي سفن تجارية.