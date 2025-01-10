الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف للحوثيين في اليمن

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته الجوية ضربت أهدافا في اليمن بينها محطة كهرباء وموانئ على الساحل الغربي.



وقال الجيش في بيان "قبل قليل... ضربت طائرات مقاتلة أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإرهابي الحوثي على الساحل الغربي وداخل اليمن"، مضيفا أن الضربات جاءت ردا على إطلاق الحوثيين صواريخ على إسرائيل.