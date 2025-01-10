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نتنياهو: الحوثيون يدفعون "ثمنا باهظا" جراء هجماتهم على إسرائيل
أخبار دولية
2025-01-10 | 09:28
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نتنياهو: الحوثيون يدفعون "ثمنا باهظا" جراء هجماتهم على إسرائيل
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يفرض "ثمنا باهظا" على الحوثيين بتنفيذه سلسلة من الضربات الجوية في اليمن.
وقال نتنياهو في بيان: "كما وعدنا، يدفع الحوثيون، وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا".
أخبار دولية
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