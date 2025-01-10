وزير الدفاع الإسرائيلي: ضرب اليمن "رسالة واضحة" لقادة الحوثيين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي في اليمن كانت "رسالة واضحة" إلى زعماء المتمردين الحوثيين أن إسرائيل سوف "تطاردهم".



وأضاف في مقطع فيديو: "الضربات الإسرائيلية اليوم في اليمن توجه رسالة واضحة إلى زعيم التنظيم الحوثي الإرهابي عبد الملك الحوثي وقيادة التنظيم الحوثي الإرهابي في اليمن: ما من أحد في مأمن".