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المعارضة الفنزويلية: تنصيب مادورو "إنقلاب"

أخبار دولية
2025-01-10 | 10:29
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المعارضة الفنزويلية: تنصيب مادورو &quot;إنقلاب&quot;
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المعارضة الفنزويلية: تنصيب مادورو "إنقلاب"

وصفت المعارضة الفنزويلية الجمعة تنصيب نيكولاس مادورو لولاية رئاسية ثالثة بأنه "انقلاب"، علمًا انها تؤكد فوز مرشحها ادموندو غونزاليس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز.
     
وقال ائتلاف المعارضة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تم القيام بانقلاب"، لافتةً الى "اغتصاب السلطة من جانب نيكولاس مادورو، متجاهلًا سيادة الشعب التي تم التعبير عنها بقوة في 28 تموز".
 

أخبار دولية

الفنزويلية:

تنصيب

مادورو

"إنقلاب"

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