أوكرانيا تعلن أنها ضربت مستودعا روسيا للذخائر ومنشأة للمسيرات

أعلن مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية أن أوكرانيا قصفت مستودعا للذخيرة ومنشأة للطائرات بدون طيار في جنوب روسيا صباح الجمعة.



وأكد المصدر "استهدفت طائرات SBU بدون طيار وصاروخ نبتون مستودعا للذخيرة ومنشأة لطائرات الاستطلاع بدون طيار بالقرب من قرية تشالتير بمنطقة روستوف".



وقامت الطائرات بدون طيار الأوكرانية بالتشويش على أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مما سمح للصاروخ بضرب المنشأة العسكرية.



وأشارت السلطات الروسية إلى أن منشأة صناعية تقع بالقرب من قرية تشالتير في هذه المنطقة المتاخمة لأوكرانيا، اشتعلت فيها النيران إثر هجوم بطائرة بدون طيار، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأفاد حاكم منطقة روستوف يوري سلوسار أن أوكرانيا هاجمت المنطقة خلال الليل وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 16 طائرة بدون طيار بالقرب من تشالتير.



وتشن أوكرانيا بانتظام هجمات جوية في روسيا، تستهدف بشكل خاص مستودعات النفط ومخازن الذخيرة ومطارات.



كما قصفت بشكل متكرر المناطق الحدودية الروسية بالمدفعية.