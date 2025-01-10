بريطانيا تفرض عقوبات على شركتي جازبروم نفت وسورجوتنيفتياجاس الروسيتين

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة أن بريطانيا فرضت عقوبات جديدة على شركتي جازبروم نفت وسورجوتنيفتياجاس، عملاقي النفط الروسيين.



وتأتي التدابير، والتي تتضمن تجميد أصول وفرض عقوبات على قطاع النقل، بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.