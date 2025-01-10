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o
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o
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o
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o
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o
متن
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الرئيس الأوكراني: العقوبات الأميركية ستؤثر بقوة على تمويل روسيا للحرب
أخبار دولية
2025-01-10 | 11:51
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الرئيس الأوكراني: العقوبات الأميركية ستؤثر بقوة على تمويل روسيا للحرب
رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع النفط وأسطول ناقلاته في روسيا.
وقال في منشور على "إكس": "هذه الإجراءات توجه ضربة قوية للأساس المالي لآلة الحرب الروسية من خلال تعطيل سلسلة التوريد بالكامل".
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