الرئيس الأوكراني: العقوبات الأميركية ستؤثر بقوة على تمويل روسيا للحرب

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع النفط وأسطول ناقلاته في روسيا.



وقال في منشور على "إكس": "هذه الإجراءات توجه ضربة قوية للأساس المالي لآلة الحرب الروسية من خلال تعطيل سلسلة التوريد بالكامل".