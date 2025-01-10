فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية أزمة الرهائن

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها استدعت السفير الإيراني على خلفية قضية المواطنين الفرنسيين الذين هم "رهائن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".