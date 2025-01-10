البيت الأبيض: مرونة سوق النفط المحلية لعبت دورًا في توقيت فرض العقوبات على روسيا

أوضح متحدث باسم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن المرونة الحالية لسوق النفط الأميركية ساهمت في قرار البيت الأبيض بفرض عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة الروسي اليوم الجمعة.



وقال نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي داليب سينغ في بيان إن قوة سوق النفط المحلية سمحت للإدارة بتغيير تكتيكها في محاولة إعاقة اقتصاد روسيا في حربها ضد أوكرانيا.



وأضاف سينغ: "لكي تنجح العقوبات، يجب أن تكون مستدامة لكي تنجح يجب أن تؤثر على الهدف أكثر مما تلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي والعالمي".