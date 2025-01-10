تقدم جهود مكافحة حرائق لوس أنجليس مع هدوء الرياح

اعد هدوء الرياح التي أشعلت حرائق الغابات في مدينة لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية فرق الإطفاء على إحراز بعض التقدم في السيطرة على الحرائق اليوم الجمعة، لكن رياحًا عاتيًا متوقعة خلال الأيام المقبلة قد تعيد إشعال النيران.



وأسفرت الحرائق التي دمرت أحياء لوس أنجليس على الجانبين الشرقي والغربي من المدينة مترامية الأطراف حتى الآن عن مقتل 10 أشخاص وتدمير ما يقرب من 10 آلاف مبنى.



ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام.



وقالت كاريس باس رئيسة بلدية لوس انجليس في مؤتمر صحفي: "نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على الوضع... نحن نعلم أننا سنشهد زيادة محتملة في قوة الرياح في بداية الأسبوع المقبل".



وأشار الرئيس جو بايدن إلى أن المسؤولين الاتحاديين يتوقعون أن تظل الرياح مصدر تهديد حتى أوائل الأسبوع المقبل على الأقل.