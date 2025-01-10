الدنمرك تعتزم شراء سفينتين لنشرهما في غرينلاند مع سعي ترامب للسيطرة عليها

ذكرت وسائل إعلام محلية في الدنمرك أن الحكومة اقترحت شراء سفينتين جديدتين لإجراء مهام تفتيشية في القطب الشمالي وزيادة دوريات الزلاجات التي تجرها الكلاب من أجل تعزيز وجودها العسكري في جرينلاند، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجزيرة نصب عينيه.



وذكرت هيئة البث العامة في الدنمرك (دي.آر) وقناة (تي.في2) اليوم أن الحكومة الدنمركية اقترحت أيضًا تطوير مطار كانغرلوسواك، وهو قاعدة عسكرية أميركية سابقة في غرب غرينلاند، لاستيعاب طائرات مقاتلة من طراز إف-35.



وخصصت الدنمرك بالفعل 400 مليون دولار لنشر طائرات مسيرة بعيدة المدى في القطب الشمالي وشمال الأطلسي.



وعبر ترامب هذا الأسبوع عن أمله مجددًا في السيطرة على جرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة في القطب الشمالي تابعة للدنمرك لكن الرئيس المنتخب يعتبرها مهمة للأمن الأميركي.



ورغم أن الدنمرك مسؤولة عن أمن غرينلاند والدفاع عنها، فإن لديها قدرات عسكرية محدودة في الجزيرة. وتشمل هذه القدرات في الوقت الراهن أربع سفن قديمة لأغراض التفتيش وطائرة استطلاع من طراز تشالنجر و12 زلاجة تجرها كلاب.