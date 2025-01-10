مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع إستقرار النمو العالمي في 2025

أفادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات لصحفيين الجمعة بأن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 كانون الثاني.



وأشارت إلى أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو "أفضل كثيرًا" مما كان متوقعًا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.



وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأميركي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.



ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام "أعلى لفترة من الوقت".