زلزال بقوة 5.5 درجة يهز إثيوبيا

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن‭‬ زلزالا بقوة 5.5 درجة هز إثيوبيا، شرقي العاصمة أديس أبابا في وقت مبكر من صباح السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.