وزارة النقل: الصندوقان الأسودان لطائرة كوريا الجنوبية المنكوبة توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق من التحطم

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية السبت أن الصندوقين الأسودين لطائرة جيجو إير التي تحطمت في 29 ديسمبر كانون الأول توقفا عن التسجيل قبل حوالي أربع دقائق فقط من اصطدام الطائرة بهيكل خرساني في مطار موان بكوريا الجنوبية.



ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي أودى بحياة 179 شخصا.



وقالت وزارة النقل إن مسجل صوت قمرة القيادة تم تحليله في بادئ الأمر في كوريا الجنوبية وعندما تبين أن البيانات مفقودة جرى إرساله إلى المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل لتحليله.



وأضافت الوزارة أن مسجل بيانات الرحلة التالف نقل إلى الولايات المتحدة للتحليل بالتعاون مع المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل.



وكانت طائرة الرحلة رقم 7سي2216 قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية وعندما حاولت الهبوط انحرفت عن المدرج وانفجرت إلى كرة من اللهب بعد اصطدامها بالجدار الخرساني.



وكان قائد الطائرة وهي من طرز بوينغ 737-800 قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليتم إعلان حالة الطوارئ قبل حوالي أربع دقائق من الحادث. وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليما بعد الحادث والانفجار.



والحادث هو أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.