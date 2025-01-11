وزير الخارجية الياباني سيحضر حفل تنصيب ترامب

كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" أن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا سيحضر حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني، مما يضمن تواجد مسؤول رفيع المستوى من حليف آسيوي رئيسي في الحدث.



أضاف المصدران المطلعان أن إيوايا تلقى دعوة من فريق ترامب لحضور مراسم التنصيب وأنه قبل الدعوة، في تأكيد لتقارير سابقة لوسائل إعلام يابانية.



وذكرت صحيفة نيكي أن إيوايا سيكون أول عضو في مجلس الوزراء الياباني يحضر حفل تنصيب رئيس أميركي.



ولم ترد السفارة اليابانية في واشنطن ومسؤولو فريق تنصيب ترامب على طلبات للتعليق حتى الآن.



وقال أحد المصدرين المطلعين إن إيوايا يأمل في ترتيب اجتماع مع السيناتور ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخارجية، خلال زيارته للولايات المتحدة.



وذكر المصدر أن الوزير الياباني سينقل أمل طوكيو في عقد اجتماع مبكر بين ترامب ورئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.



وقال المصدران مصدر لرويترز في وقت سابق إن إيشيبا سعى دون جدوى لعقد اجتماع في تشرين الثاني، بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.



وستكون هذه أول زيارة يقوم بها إيوايا للولايات المتحدة منذ توليه منصب وزير الخارجية في تشرين الأول.

