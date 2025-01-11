أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الياباني سيحضر حفل تنصيب ترامب

أخبار دولية
2025-01-11 | 02:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الياباني سيحضر حفل تنصيب ترامب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الخارجية الياباني سيحضر حفل تنصيب ترامب

كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" أن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا سيحضر حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني، مما يضمن تواجد مسؤول رفيع المستوى من حليف آسيوي رئيسي في الحدث.

أضاف المصدران المطلعان أن إيوايا تلقى دعوة من فريق ترامب لحضور مراسم التنصيب وأنه قبل الدعوة، في تأكيد لتقارير سابقة لوسائل إعلام يابانية.

وذكرت صحيفة نيكي أن إيوايا سيكون أول عضو في مجلس الوزراء الياباني يحضر حفل تنصيب رئيس أميركي.

ولم ترد السفارة اليابانية في واشنطن ومسؤولو فريق تنصيب ترامب على طلبات للتعليق حتى الآن.

وقال أحد المصدرين المطلعين إن إيوايا يأمل في ترتيب اجتماع مع السيناتور ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخارجية، خلال زيارته للولايات المتحدة.

وذكر المصدر أن الوزير الياباني سينقل أمل طوكيو في عقد اجتماع مبكر بين ترامب ورئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

وقال المصدران مصدر لرويترز في وقت سابق إن إيشيبا سعى دون جدوى لعقد اجتماع في تشرين الثاني، بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها إيوايا للولايات المتحدة منذ توليه منصب وزير الخارجية في تشرين الأول.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الخارجية

الياباني

سيحضر

تنصيب

ترامب

LBCI التالي
أوكرانيا: هجوم روسي شمل 74 طائرة مسيرة أثناء الليل
أجهزة الإطفاء تحقق في احتمال ارتباط مرافق شركة إديسون بحريق هيرست في لوس انجلوس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-11-26

البيت الأبيض: بايدن والسيدة الأولى سيحضران تنصيب ترامب في كانون الثاني

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-09

وزير الخارجية الإيراني بعد اتهامات أميركية لرجل إيراني بتدبير مؤامرة لقتل دونالد ترامب: "اختلاق سيناريو جديد"

LBCI
خبر عاجل
2024-11-06

مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد ترامب ديفيد شنكر للـ LBCI: الرئيس سيعود إلى نوع من حملة الضغط الأقصى ضد إيران كما لم يفعل من قبل وهدف الضغط هو العودة إلى نوع من الصفقة سواء كان ذلك اتفاقًا نوويًا أو اتفاقًا آخر

LBCI
أخبار لبنان
09:59

وزير الخارجية الايطالية من بعبدا: مسرورون بانتخاب الرئيس عون وعتمد عليه وسنعمل معه بالاشهر المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:59

أوكرانيا: هجوم روسي شمل 74 طائرة مسيرة أثناء الليل

LBCI
أخبار دولية
02:30

أجهزة الإطفاء تحقق في احتمال ارتباط مرافق شركة إديسون بحريق هيرست في لوس انجلوس

LBCI
أخبار دولية
02:07

تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة في جنوب الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
01:41

وزارة النقل: الصندوقان الأسودان لطائرة كوريا الجنوبية المنكوبة توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق من التحطم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-01-01

القاضي رمضان اوقف فلسطينيا على خلفية محاولته احراق شجرة الميلاد في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاقتصاد اللبناني: من بشارة الخوري إلى سليمان فرنجية… حقبة ما قبل الحرب

LBCI
أخبار دولية
02:59

أوكرانيا: هجوم روسي شمل 74 طائرة مسيرة أثناء الليل

LBCI
آخر الأخبار
14:14

ريفي للـLBCI: تسمية رئيس حكومة لا تتطلب اكثرية معينة ونعمل على اقناع الاخرين بخيارنا الجديد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

حديث عن تقدم إيجابي بين حماس وإسرائيل في ملف الأسرى... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
13:57

هادي حبيب يسجل للبنان تاريخ جديد في التنس... وطريقه الناجح في بطولة استراليا لم تنته بعد

LBCI
أخبار دولية
13:52

التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جناح جديد في متحف بيروت الوطني نشاطات فنية ثقافية وإجتماعية ومطعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم تجول في لبنان: نعمل لضمان عودة آمنة للمتضررين في الحرب

LBCI
أمن وقضاء
13:34

الجيش الإسرائيلي يماطل بالإنسحاب من نقاط مختلفة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بعد انتخاب الرئيس... هذا هو مصير سعر الصرف

LBCI
أخبار دولية
13:30

العيون السياسية الإسرائيلية وفوهات مدفعيات الجيش تحدق نحو الأراضي السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاقتصاد اللبناني: من بشارة الخوري إلى سليمان فرنجية… حقبة ما قبل الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
05:25

الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الرئيس السابق ميشال عون بعد لقائه الرئيس الجديد جوزاف عون: من الطبيعي ان نأتي لنبارك له ونتمنى النجاح له في هذه الفترة الصعبة

LBCI
خبر عاجل
09:51

مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في حصيلة أولية للغارة على طيردبا

LBCI
خبر عاجل
09:08

الاستشارات النيابية الاثنين المقبل

LBCI
خبر عاجل
05:19

مصادر في وزارة الخارجية للـLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتوجهان يوم السبت الى سوريا للقاء احمد الشرع ووزير الخارجية السوري

LBCI
خبر عاجل
04:40

مصدر لبناني لرويترز: رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي يلتقي بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق غدا

LBCI
خبر عاجل
05:03

الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هذه هي الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More