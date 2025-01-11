أوكرانيا: هجوم روسي شمل 74 طائرة مسيرة أثناء الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في بيان في وقت مبكر السبت أن روسيا أطلقت 74 طائرة مسيرة على أوكرانيا أثناء الليل، مضيفة أنها أسقطت 47 منها في حين اختفت 27 من على شاشات الرادار قبل أن تبلغ أهدافها.



وذكرت القوات الجوية أن بنايات وسيارات في سبع مناطق مختلفة تعرضت لأضرار بسبب الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة التي جرى إسقاطها.



وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو مصابين.