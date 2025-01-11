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روسيا تعلن وقوع إصابات بسبب مسيرات أوكرانية في منطقة تامبوف

أخبار دولية
2025-01-11 | 03:50
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روسيا تعلن وقوع إصابات بسبب مسيرات أوكرانية في منطقة تامبوف
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روسيا تعلن وقوع إصابات بسبب مسيرات أوكرانية في منطقة تامبوف

أعلنت روسيا السبت إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على عدة مناطق في روسيا، مما أسفر عن تضرر مبنيين سكنيين في منطقة تامبوف وإصابة عدة أشخاص.

وأشار حاكم المنطقة يفجيني بيرفيشوف عبر تيليجرام إلى علاج عدد من السكان من إصابات ألمت بهم بسبب تحطم نوافذ عندما ضربت الطائرات المسيرة مبنيين سكنيين في بلدة كوتوفسك التي تبعد بنحو 480 كيلومترا عن جنوب شرق موسكو.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالمبنيين طفيفة، وتم توفير أماكن إقامة مؤقتة لسكانهما.

وعلى نحو منفصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية باعتراض وتدمير 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مناطق من البلاد، منها 31 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و16 في كل من منطقتي فورونيج وكراسنودار و14 فوق بحر آزوف.

ولم تعلق أوكرانيا بعد على التقارير عن الهجومين.

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