رئيس وزراء قطر يستعرض مفاوضات غزة مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط

التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة الجمعة، حيث ناقشا محادثات وقف إطلاق النار في غزة.



وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان مقتضب إن الطرفين استعرضا "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وكانت قطر أكدت بداية الأسبوع الحالي أن المحادثات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة تتواصل "على المستوى الفني".



